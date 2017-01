Сегодня Савченко собирает акцию протеста на Майдане В субботу, 21 января, народный депутат Надежда Савченко собирает акцию протеста "Stop putin's War in Ukraine 3.0" на Майдане Незалежности. Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook. Акция будет приурочена к всемирному протесту против российской агрессии "Stop putin's War in Ukraine 3.0". "В субботу, 21 января 2017 года, в 15:00, украинские патриоты и друзья Украины соберутся на очередной всемирный протест против российской агрессии "Stop putin's War in Ukraine 3.0", - говорится в ее сообщении. Акцию протеста Савченко решила проводить на главной площади столицы. "В Киеве акция состоится на Майдане Незалежности", - добавила она. Отметим, что Савченко считает, что ее преследуют за критику властей. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама