Верхний банер

Патрульные Николаева приняли участие во флешмобе в поддержку ветеранов (ВИДЕО)

21.01.17 14:27Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Эстафету николаевским копам передали десантники

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Николаева.

"Управления патрульной полиции Николаева приняло эстафету # 22pushupchallenge от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Флешмоб начали в Украине, чтобы привлечь внимание к проблеме украинских ветеранов, которые защищали нашу страну и имеют посттравматический синдром. Эстафета к нам пришла из США, которая там началась после обнародования отчета Департамента по делам ветеранов о количестве самоубийств. Выяснилось, что 22 ветерана ежедневно совершали самоубийство. И именно поэтому, чтобы привлечь внимание общества, ввели флешмоб, условием которого было отжимание 22 раза в течение 22 дней. Сотрудники патрульной полиции Николаева выполнили условия эстафеты и передали ее в Департамент патрульной полиции Украины. В флешмобе одновременно приняли участие 28 управлений патрульной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Добавим, 22 раза отжались от земли и около 500 полицейских Днепра. Так полицейские Днепра отметили годовщину своей работы и поддержали всех защитников Украины.

«У нас годовщина запуска патрульной полиции Днепра. Мы решили провести всем управлениям флешмоб 22 push ap challenge, который стал всеукраинским. Все сотрудники полиции отжались 22 раза на площади перед ОГА», - отметил начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

Акцию сняли на видео и отправили challenge коллегам: третьему полку спецназа города Кропивницкий, восьмому полку спецназа города Хмельницкий, лично начальнику генерального штаба Министерства обороны Украины Генералу армии Виталию Муженко, Канадской королевской полиции и лично послу Канады в Украине Роману Ващуку.

Похожие новости

11.01.17 12:49Находящийся в розыске николаевец устроил домашние разборки

28.01.16 18:32В Заводском районе Николаева продолжают заботиться о ветеранах

01.12.15 14:57Патрульная полиция Николаева начнет работу 5 декабря

02.04.13 17:36Милицию необходимо как можно скорее переименовать в полицию - эксперт

28.10.08 12:03Утром заместители губернатора оказались в госпитале

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 21.01.2017

Закругление верхнее-левое

14:36Николаевский «Судостроитель» с весны хочет играть на стадионе в парке «Победа»

14:27Патрульные Николаева приняли участие во флешмобе в поддержку ветеранов (ВИДЕО)

14:25Ушел из жизни Василий Ключник - легендарный генерал-реформатор украинской милиции

14:05Назад в 90-е: на Николаевщине массово пропадают канализационные люки

13:56В Одессе задержали 20 тонн зараженного киви

13:46С 1 января украинцы могут оформить пенсию вне зависимости от места проживания

13:30Николай Брюханов. Два года светлой памяти

13:15Сегодня Савченко собирает акцию протеста на Майдане

13:03Как не стать жертвой карманников в час пик: ТОП-5 советов

12:43Названы смертельные болезни, которые люди путают с простудой

12:38Новый роман Харуки Мураками выйдет в конце февраля 2017 года

12:26Некоторые маршрутки Николаева уже начали ездить с GPS

12:09Календарь для доллара: в мае рост, в декабре падение

12:01Из купленного в интернете яйца женщина вырастила страуса (ВИДЕО)

11:46В Киеве застрелили адвоката

11:46На Николаевщине добычей воров стали кабель, забор и продукты питания

11:37В Италии 16 детей погибли, оказавшись заблокированными в горящем автобусе

11:32Солдаты ВСУ и МВД Украины рассказали, как их командиры продают боеприпасы и сдают позиции (ВИДЕО)

11:26Во Львовской области горел храм XIX века (ВИДЕО)

11:24За сливочное масло, сделанное в Николаевской области, продавцу влепили штраф

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.01.17 14:442020

В Николаеве верующие совершили Рождественский крестный ход

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

07.01.17 14:581670

Николаевские спасатели помогли медикам через снега добраться к больному малышу

07.01.17 15:001860

Знаменитый повар Джейми Оливер закрывает шесть ресторанов

07.01.17 15:064650

Николаев освобождается от снежного плена

Самые читаемые

17.01.17 18:0015780

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2711230

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338170

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065590

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама