Патрульные Николаева приняли участие во флешмобе в поддержку ветеранов (ВИДЕО)

Эстафету николаевским копам передали десантники

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Николаева.

"Управления патрульной полиции Николаева приняло эстафету # 22pushupchallenge от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Флешмоб начали в Украине, чтобы привлечь внимание к проблеме украинских ветеранов, которые защищали нашу страну и имеют посттравматический синдром. Эстафета к нам пришла из США, которая там началась после обнародования отчета Департамента по делам ветеранов о количестве самоубийств. Выяснилось, что 22 ветерана ежедневно совершали самоубийство. И именно поэтому, чтобы привлечь внимание общества, ввели флешмоб, условием которого было отжимание 22 раза в течение 22 дней. Сотрудники патрульной полиции Николаева выполнили условия эстафеты и передали ее в Департамент патрульной полиции Украины. В флешмобе одновременно приняли участие 28 управлений патрульной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Добавим, 22 раза отжались от земли и около 500 полицейских Днепра. Так полицейские Днепра отметили годовщину своей работы и поддержали всех защитников Украины.

«У нас годовщина запуска патрульной полиции Днепра. Мы решили провести всем управлениям флешмоб 22 push ap challenge, который стал всеукраинским. Все сотрудники полиции отжались 22 раза на площади перед ОГА», - отметил начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

Акцию сняли на видео и отправили challenge коллегам: третьему полку спецназа города Кропивницкий, восьмому полку спецназа города Хмельницкий, лично начальнику генерального штаба Министерства обороны Украины Генералу армии Виталию Муженко, Канадской королевской полиции и лично послу Канады в Украине Роману Ващуку.