Стали известны детали нового iPhone 8

В 2017 году ожидается новая модель iPhone 8 с обернутым вокруг корпуса дисплеем.

Об этом рассказал рассказал аналитик компании Cowen and Company Тимоти Аркари, сославшись на источники среди поставщиков Apple, передает Appleinsider.

Модель новенького iPhonе получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который будет идти от края до края. “Обернутый“ (wraparound) экран, как ожидается, будет “фиксированным и гибким“.

Гарнитура, камера для селфи и видеосвязи FaceTime и сканер отпечатков пальцев Touch ID, по предположениям экспертов, будут встроены в OLED-экран нового смартфона.

Apple также добавит в модель сканер радужной оболочки глаза и лазерный сенсор для поддержки управления жестами. Также смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку.

Добавим, Apple готовит три разные модели iPhone 8, одна из которых получит две SIM-карты.