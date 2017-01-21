07.01.17 20:312440
Стали известны детали нового iPhone 8
|21.01.17 19:50
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В 2017 году ожидается новая модель iPhone 8 с обернутым вокруг корпуса дисплеем.
Об этом рассказал рассказал аналитик компании Cowen and Company Тимоти Аркари, сославшись на источники среди поставщиков Apple, передает Appleinsider.
Модель новенького iPhonе получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который будет идти от края до края. “Обернутый“ (wraparound) экран, как ожидается, будет “фиксированным и гибким“.
Гарнитура, камера для селфи и видеосвязи FaceTime и сканер отпечатков пальцев Touch ID, по предположениям экспертов, будут встроены в OLED-экран нового смартфона.
Apple также добавит в модель сканер радужной оболочки глаза и лазерный сенсор для поддержки управления жестами. Также смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку.
Добавим, Apple готовит три разные модели iPhone 8, одна из которых получит две SIM-карты.