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ТОП-10 самых красивых девушек 2016 года

21.01.17 17:01Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Ктo же из кpaсоток попал в ТОП-10 самыx красивых девyшек мира в 2016 году? Итак, вот он, наш долгожданный список прекраснейших представительниц слабого пола по версии западного журнала wonderslist.com. Конечно же, в него попали женщины, которые достигли определенного уровня известности, самые сильные, умные, привлекательные, популярные, сексуальные и самые успешные в 2016 году.

10. Марина Диамандис

марина

Мари́на Ламбри́ни Диама́ндис, более известная под псевдонимом Marina and the Diamonds — британская певица и композитор греческого происхождения.

9. Джиджи Хадид

джиджи

Джелена Нура Хадид — американская модель и телеведущая. Является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года

8. Скай Феррейра

скай

Скай Тоня Феррейра — американская певица, автор песен, модель и актриса.

7. Белла Хадид

белла

Изабелла «Белла» Хаир Хадид — американская модель, сестра Джиджи Хадид, подписавшая контракт с IMG Models в 2014 году. В 2016 году получила премию «Модель года» в Daily Front Row.

6. Айви Леван

айви

Айви Леван — американская поп-певица, модель и актриса. Записывается на лейбле Cherrytree Records, является частью Interscope Records. Как актриса, Леван дебютировала в роли Синтии в фильме «Убийственные красотки».

5. Бейонсе

би

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

4. Эмилия Кларк

кларк

Эми́лия Кларк — британская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Наиболее известна по роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов» и Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис».

3. Рианна

ри

Риа́нна; настоящее имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти — американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings.

2. Лана Дель Рей

лана

Ла́на Дель Рей, настоящее имя Эли́забет Ву́лридж Грант, 21 июня 1985, Нью-Йорк, США — американская певица и автор песен.

1. Шакира

шак

Шаки́ра Изабе́ль Меба́рак Рипо́лл, известная мононимно как Шакира или Shakira, — колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель

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Суббота, 21.01.2017

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