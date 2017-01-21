Верхний банер

В 7 сезоне "Игры престолов" вернут еще одного погибшего персонажа

Дэвид Брэдли в сериале "Игра престолов"эвид Брэдли в сериале "Игра престолов"
21.01.17 09:18Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Седьмой сезон "Игры престолов" выйдет летом 2017 года

Очередное возвращение умерших ожидается в седьмом сезоне культового фэнтезийного сериала "Игра престолов". На этот раз стало известно, что на экраны вернется лорд Уолдер Фрей, убитый Арьей Старк в конце шестого сезона. Напомним, что он – один из отрицательных персонажей, который несет ответственность за смерть нескольких главных героев сериала.

Как известно, Арья Старк отомстила Фрею за смерть матери и брата, накормив его пирогом из мяса его сыновей, после чего убила. О возвращении в сериал Уолдера Фрея сообщил фансайт Watchers on the Wall. Портал отмечает, что британец Дэвид Брэдли, который исполнил роль Уолдера Фрея, заявлен в списке актеров нового сезона.

Седьмой сезон "Игры престолов" выйдет летом 2017 года. Он будет состоять из семи серий. К слову, в 7 сезоне "Игры престолов" мы увидим еще одного погибшего – Бенджена Старка. В последний раз он был смертельно ранен в шестом сезоне.

Похожие новости

05.01.17 17:12Сценаристы "Шерлока" объяснили неожиданный поворот сюжета в начале четвертого сезона

05.01.17 15:072017-й - год Верблюда: время собирать камни и делать запасы

02.12.15 19:57В США снимут сериал о сыне Рэмбо

24.10.12 10:23В николаевские дома запускается тепло

06.10.09 18:40Тепловики заключают договора с ДК «Газ Украины»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 21.01.2017

Закругление верхнее-левое

14:36Николаевский «Судостроитель» с весны хочет играть на стадионе в парке «Победа»

14:27Патрульные Николаева приняли участие во флешмобе в поддержку ветеранов (ВИДЕО)

14:25Ушел из жизни Василий Ключник - легендарный генерал-реформатор украинской милиции

14:05Назад в 90-е: на Николаевщине массово пропадают канализационные люки

13:56В Одессе задержали 20 тонн зараженного киви

13:46С 1 января украинцы могут оформить пенсию вне зависимости от места проживания

13:30Николай Брюханов. Два года светлой памяти

13:15Сегодня Савченко собирает акцию протеста на Майдане

13:03Как не стать жертвой карманников в час пик: ТОП-5 советов

12:43Названы смертельные болезни, которые люди путают с простудой

12:38Новый роман Харуки Мураками выйдет в конце февраля 2017 года

12:26Некоторые маршрутки Николаева уже начали ездить с GPS

12:09Календарь для доллара: в мае рост, в декабре падение

12:01Из купленного в интернете яйца женщина вырастила страуса (ВИДЕО)

11:46В Киеве застрелили адвоката

11:46На Николаевщине добычей воров стали кабель, забор и продукты питания

11:37В Италии 16 детей погибли, оказавшись заблокированными в горящем автобусе

11:32Солдаты ВСУ и МВД Украины рассказали, как их командиры продают боеприпасы и сдают позиции (ВИДЕО)

11:26Во Львовской области горел храм XIX века (ВИДЕО)

11:24За сливочное масло, сделанное в Николаевской области, продавцу влепили штраф

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.01.17 14:442020

В Николаеве верующие совершили Рождественский крестный ход

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

07.01.17 14:581670

Николаевские спасатели помогли медикам через снега добраться к больному малышу

07.01.17 15:001860

Знаменитый повар Джейми Оливер закрывает шесть ресторанов

07.01.17 15:064650

Николаев освобождается от снежного плена

Самые читаемые

17.01.17 18:0015780

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2711230

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338170

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065590

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама