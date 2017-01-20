Если субсидии и монетизируют, то людям денег все равно не дадут, - министр соцполитики Рева

Кабмин не намерен в результате перехода к монетизации субсидий за коммунальные услуги выплачивать их населению деньгами.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр социальной политики Андрей Рева, передают "Украинские новости".

Он уточнил, что в контексте переговоров о монетизации субсидий с Международным валютным фондом речь идет о переходе государства на расчет деньгами с предприятиями, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги.

"Большая часть расчетов за субсидии идет в клиринговой форме, не в денежной. И вот когда мы говорим о монетизации в том понимании, как ее прописывает МВФ, речь идет о том, чтобы у нас не было взаимозачетов, а не чтобы мы предоставляли субсидию деньгами за услуги ЖКХ. Об этом идет речь сегодня, а не о том, чтобы платить человеку, который будет оплачивать услуги", - сказал Рева.

Он отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.