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Если субсидии и монетизируют, то людям денег все равно не дадут, - министр соцполитики Рева

20.01.17 20:00Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Кабмин не намерен в результате перехода к монетизации субсидий за коммунальные услуги выплачивать их населению деньгами.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр социальной политики Андрей Рева, передают "Украинские новости".

Он уточнил, что в контексте переговоров о монетизации субсидий с Международным валютным фондом речь идет о переходе государства на расчет деньгами с предприятиями, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги.

"Большая часть расчетов за субсидии идет в клиринговой форме, не в денежной. И вот когда мы говорим о монетизации в том понимании, как ее прописывает МВФ, речь идет о том, чтобы у нас не было взаимозачетов, а не чтобы мы предоставляли субсидию деньгами за услуги ЖКХ. Об этом идет речь сегодня, а не о том, чтобы платить человеку, который будет оплачивать услуги", - сказал Рева.

Он отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

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