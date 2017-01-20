Замглавы ЦИК задекларировала подарок на 500 тысяч от бывшего регионала

Замглавы Центризбиркома Жанна Усенко-Черная обнародовала информацию о подарке на 500 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация, поданная Усенко-Черной к Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 20 января.

Дарителем является Сергей Маликов. До января 2016-го Маликов возглавлял Государственный фонд содействия местному самоуправлению. Ранее руководил партийной организацией Партии регионов в Мариуполе Донецкой области.

Ранее "Страна" сообщала, что замглавы ЦИК купила элитную квартиру в Киеве за 3 миллиона. В декларации за 2015 год Усенко-Черная указывала, что пользуется квартирой в Киеве площадью 240 кв.м., владельцем которой также является Маликов. Также Усенко-Черная пользовалась домом в Ирпене, который принадлежал матери Сергея Маликова.

Сергей Маликов не значится членом семьи Жанны Усенко-Черной. Ее официальным мужем, согласно декларации 2015 года, был Иван Вильданов.

В связи с общественным резонансом, Усенко-Черная опубликовала зарплату в ЦИК с 2004 года.