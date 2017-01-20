Общественник требует проверить фирму, которую в Николаев "завел" нардеп Жолобецкий

Глава общественной организации » Сильные вместе» Денис Жело уличил николаевского нардепа Александра Жолобецкого в корыстных интересах.

На своей странице в Фейсбук активист сначала напомнил, как в Николаеве с молчаливого согласия городской власти укладка асфальта проходила в дождь и снег, в противовес здравому смыслу и всем существующим нормам и технологиям. А затем добавил конкретики:

«Что же это за такой подрядчик, «морозоустойчивый»? Им оказалось неизвестное для Николаева одесское малое коллективное предприятие «Праця». И «завел» его в наш город народный депутат Александр Жолобецкий. Ведь он выбил субвенции из госбюджета, соответственно откаты должны отойти в его же карман. Жолобецкий вещает с экранов телевизоров о новых технологиях и инвестициях, а мэр Александр Сенкевич со своим соратником Вячеславом Апанасенко наперебой поддакивают ему и хвалят нардепа за «заботу» о горожанах. Раньше, в каждой злачной теме «торчали уши» Михаила Титова «Мультика», а теперь повсюду «свисают ноги» всенародного Сан-Саныча. Даже торговые домики на Соборной площади, которые у многих николаевцев вызвали шок и недоумение — это его с Апанасенко бизнес-тема. Больше чем уверен, что ни подрядчика, ни тем более Жолобецкого особо не волнует то, что весной снег сойдёт вместе с асфальтом. Примечательно, что тендер не проводился и фирма «Праця» принялась осваивать бюджетные деньги по прямой указке мэра. Подрядчику внятно объяснили — вы работайте, а правоохранителей, общественность и городскую власть — мы берём на себя», — написал Денис Жело.

В связи с выявленными обстоятельствами, возглавляемая им профсоюзная организация «СИЛЬНЫЕ ВМЕСТЕ» зарегистрировала соответствующее заявление в прокуратуру Николаевской области и Национальную полицию Николаевской области с просьбой провести проверку деятельности МКП «Праця» и открыть уголовное производство по ст.191 УК Украины в отношении должностных лиц данного предприятия, пишет БлинКом.

«Мы настаиваем, чтобы была проведена экспертиза асфальтного покрытия, которое положило МКП «Праця». Больше чем уверен, что в ходе проведения проверки будут выявлены нарушения всех существующих норм и стандартов», — подытожил общественник.