Трамп пообещал доказать на инаугурации, что не носит парик

Избранный президент США Дональд Трамп пошутил, что не расстраивается из-за ожидающегося дождя на его инаугурации, потому что дождь может доказать всем, что он не носит парик.

Об этом пишет Washingtonexaminer.

"Может пойти дождь, а может не пойти. Это неважно. Мне все равно", - сказал Трамп в четверг на приеме в Вашингтоне.

"Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы. Конечно, (на голове - ред.) будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы", - пошутил избранный президент.

Организаторы инаугурации Трампа разрешили проносить на церемонию зонтики из-за ожидающегося дождя. На церемонии будут разрешены небольшие складные зонтики, в то время как большие и не складывающиеся зонты на входе будут отбирать. До этого организаторы сообщали, что никакие зонтики проносить не разрешается из соображений безопасности.