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В Национальном театре имени Франка появится Аллея звезд

20.01.17 16:26Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко откроет собственную "Аллею звезд"

"Там будут имена наиболее ярких представителей театра, которые внесли неоценимый вклад в его развитие. На аллее засияют имена не только известных актеров столетия, но и режиссеров, сценографов, композиторов ", - отмечают инициаторы проекта.

Франковцы запустили в сети опрос, с помощью которого каждый сможет приобщиться к созданию "Аллеи звезд", проголосовав за того, чье имя, по его мнению, должно быть там запечатлено, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Среди предлагаемых персоналий - писатель Остап Вишня, актер и режиссер Амвросий Бучма, сценограф Даниил Лидер, композитор Платон Майборода, режиссер Гнат Юра и другие. Также есть возможность написать собственный вариант.

"Аллея звезд" откроется в 2020 году в рамках празднования столетия Театра имени Франко, подготовку к которому уже начали. Кроме того, к юбилею на официальной странице театра в Facebook планируют запустить специальный информационный подкаст, где расскажут об истории и выдающихся личностей Театра Франко.

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