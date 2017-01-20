В Украине декоммунизируют природные заповедники

Заповедник Аскания-Нова

Минприроды начинает процесс переименования объектов и территорий ПЗФ Украины Министерство экологии и природных ресурсов Украины инициирует переименование украинских территорий и объектов Природно-заповедного фонда (ПЗФ) в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Об этом сообщается на сайте министерства. Отмечено, что Минприроды обратилось к областным государственным администрациям с просьбой организовать процесс переименования территорий и объектов ПЗФ местного значения, названия которых содержат символику коммунистического тоталитарного режима.

Сообщается, что обращение к облгосадминистрациям подписал заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Николай Кузьо. "Процесс декоммунизации, который происходит по всей стране, не может обойти объекты природно-заповедного фонда, потому что именно они являются визитной карточкой для туристов с разных стран, общим природным наследием украинских граждан. Поэтому в своих названиях они должны иметь не искусственные символы советской эпохи, а отображать собственную ценность и уникальность, быть связанными с природой, культурой или историей соответствующей местности, отображать свободный и гуманный дух современной Украины", - заявил Кузьо.