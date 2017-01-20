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Археологи рассказали, зачем в Древнем Египте хоронили детей в горшках

20.01.17 13:17Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Такие захоронения имели символическо-ритуальный характер

Ранее считалось, что захоронение детей в горшках в древнем Египте происходило из-за нехватки средств на погребение, но сейчас появилась версия, что это носило ритуальный характер. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на Naked Science.

Ученые полагают, что для нищих жителей Древнего Египта керамические горшки были ценностью, и едва ли они хотели с ними расставаться. Но еще важнее другое: исследователи обратили внимание на то, что слова "горшок" и "утроба" обозначаются одними и теми же иероглифами. Так что захоронение детей в горшках, вероятно, имело некий ритуальный смысл, где керамическое изделие должно было символизировать утробу матери.

Вероятно, для древних египтян такая ритуальная традиция была еще одним способом поддержания связи между миром живых и миром мертвых. Специалисты обратили внимание на стену одной египетской гробницы, где были изображены люди в ритуальном танце. Иероглифы, которые дополняют изображения, упоминают слова "горшок", "яйцо" и "секрет рождения". Дополнительным свидетельством символического значения таких захоронений является то, что умершие располагались в форме эмбриона.

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