Прокурор Николаевской области Дунас заработал в декабре 27 тысяч грн премии Заработная плата прокурора Николаевской области Тараса Дунаса за декабрь составила 39 492 гривны. Об этом говорится в ответе прокуратуры области на запрос Українських Новин. Оклад прокурора составил 3 938 гривен, надбавки - 8 382 гривны, премия - 27 104 гривны. После удержания налогов и сборов Дунас получил 31 791 гривну. Как сообщали Українські Новини, заработная плата прокурора Ивано-Франковской области Александра Стратюка за декабрь составила 41 755 гривен. А заработная плата прокурора Киева Романа Говды - 28 033 гривны. Заработная плата прокурора Винницкой области Вячеслава Соколового за декабрь составила 35 700 гривен. При этом оклад прокурора составил 3 938 гривен. После удержания налогов и сборов прокурор получил 28 600 гривен. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама