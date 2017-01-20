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Губернатор Николаевщины провел личный прием: люди просили землю, капитальный ремонт и новый конкурс перевозчиков

20.01.17 14:02Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА

Среди первых, кто пришел на прием к председателю областной государственной администрации Алексею Савченко, - житель пятиэтажного жилого дома в пгт Ольшанское Николаевского района Анатолий Ганьповский. По его словам, дом нуждается в капитальном ремонте еще с 2005 года. Разрушается фундамент, трещины по всему зданию. «Капитально отремонтировать дом в свое время обещали почти все руководители областной и районной власти Николаевщины, - рассказал главе области Анатолий Ганьповский. - Даже выделяли на это средства. Но куда они девались потом, нам до сих пор неизвестно. Дом продолжает разрушаться. Там уже страшно жить!»

Всего на ремонт этого жилого дома сегодня необходимо более двух миллионов гривен. Обращаясь к поселковому голове Сергею Новаку и главе Николаевской РГА Алле Воробьевой, которые также присутствовали на приеме, председатель облгосадминистрации Алексей Савченко сказал: «Благодаря децентрализации бюджеты местных общин сегодня значительно увеличились. Вы, как руководители, вместе со своими депутатами, зная проблему, должны были решить вопрос капитального ремонта этого дома. Ведь это ваши люди, это вы, прежде всего, должны заботиться об их безопасности и нормальной жизни».

Председатель облгосадминистрации поручил своему заместителю по финансовым вопросам Александру Кушниру разобраться с проблемой вместе с руководством РГА и главой объединенной территориальной общины. Доложили о принятом решении Алексей Савченко буквально через несколько часов: уже в этом году капитальный ремонт дома в пгт Ольшанское будет выполнен. «Вопрос будет на постоянном контроле», - заверил Александр Кушнир.

Также на приеме у председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко побывали прихожане с просьбой о передаче церковного здания и земельного участка в собственность прихода Римско-католической общины, частные предприниматели, которые выражали несогласие с действиями конкурсного комитета по определению автомобильных перевозчиков и требовали пересмотра его результатов, а также владельцы бизнес-структур с вопросами относительно аренды земельных участков для ввода в эксплуатацию новых производственных предприятий.

Подчиненным службам даны поручения по их решению и установлены конкретные сроки выполнения, заверили в ОГА.

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Пятница, 20.01.2017

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