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Новый Буг принял вызов от губернатора Савченко

19.01.17 18:02Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

После того, как председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и мэр Александр Сенкевич отжались вместе с военнослужащими 79-й ОАЭМБ в рамках флешмоба#22PushupChallenge, губернатор передал эстафету всем главам райгосадминистраций Николаевской области. Одним из первых кто принял вызов губернатора председатель Новобугской райгосадминистрации Сергей Иванов.

Вместе со своим заместителем Михаилом Петраковским, демобилизованными участниками АТО, волонтерами Иванов принял участие во флешмобе по отжиманию 22 раза в упоре лежа.

Участники флешмоба вышли на центральную площадь города и отжались 22 раза.

"Принял приглашение от Алексея Савченко присоединиться к #22PushupChallenge и сегодня вместе с друзьями участниками АТО выполнили упражнения по сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа по 22 раза. На улице -10 мороза и ветер, но это мелочи. Глава района отметил, что передает эстафету своим друзьям из батальона «Святой Николай», патриотам и волонтерам", - сообщил на своей странице в Facebook Сергей Иванов.

Глава района отметил, что передает эстафету своим друзьям из батальона «Святой Николай», патриотам и волонтерам.

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Четверг, 19.01.2017

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