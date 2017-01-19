Генштаб ВСУ обвинили в препятствовании создания в Украине "казачьего батальона"

Инициатор создания "Казацкого батальона" подполковник Александр Шепилов, который служит в АТО, заявил, что в Минобороны дали добро на создание данной боевой единицы, но против этого выступил Генштаб.

Об этом Шепилов сказал в комментарии "Апострофу".

По его словам, в Генштабе напрямую сказали, что не допустят создания "Казацкого батальона". В частности, говорит полковник, в Генштабе запретили набирать в данный батальон действующих военнослужащих.

Также Шепилов отметил, что Генштаб в списках будущих военнослужащих батальон потребовал указывать военно-учетную специальность, что по словам полковника является бюрократической ловушкой, поскольку, к примеру, моряка-подводника нельзя будет записать в подразделение сухопутных войск.

Кроме этого Генштаб предложил проводить набор в батальон в местных военкоматах, а не централизованно. При этом, сказал полковник, представители военкоматов предлагают людям, которые намерены записаться в "Казацкий батальон", пойти в другие батальоны, объясняя это тем, что уже с текущего месяца можно получить деньги по итогу заключения контракта на воинскую службу.