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СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска

19.01.17 17:08Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

В нем экс-президент просит ввести российские войска на территорию Украины.

Издание Цензор.нет опубликовало фотографии письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.

В нем политик просит президента РФ ввести войска на территорию страны "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, – под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", – под такими словами стоит подпись Януковича.

По данным издания, это именно то письмо, которое постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 4 марта представил на экстренном заседании Совбеза организации, созванном по инициативе Москвы.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что письмо находится в материалах дела в отношении Януковича о государственной измене с ноября 2016 года.

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