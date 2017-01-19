Воскового двойника Трампа в Музее мадам Тюссо показали на два дня раньше срока (ФОТО)

В лондонском Музее мадам Тюссо была торжественно открыта восковая фигура избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает официальная страница музея в Facebook.

Сообщается, что открытие скульптуры состоялось на два дня ранее объявленной даты - в ноябре 2016 года музей заявил, что цельная восковая фигура нового хозяина Белого дома будет готова к инаугурации, намеченной на пятницу, 20 января.

"Скульптуру Дональда выполнила команда из 20 квалифицированных художников на протяжении полугода. Стоимость скульптуры оценивается в £150 тысяч", - говорится в сообщении.

В экспозиции Трамп изображен в достаточно откровенной и гордой позе. Он держится за пояс брюк и стоит на фоне национального американского флага в интерьере, дублирующем обстановку Овального кабинета Белого дома.

На рабочем столе президента находятся фотографии членов его семьи.