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В Николаеве презентовали первую книгу Татьяны Ульянкиной о немце, строившем порты в наших краях

19.01.17 15:10Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Презентация прошла в Николаевской областной универсальной научной библиотеки им. А. Гмырева

Книга Татьяны Ульянкиной «Инженер Лоренц Юстус и его сподвижники в портостроении». Лоренц Карлович Юстутс - один из первых строителей и руководителей Николаевского торгового порта. "С этим героем и спать ложились, и с его именем на устах просыпались", - говорит автор книги, которая работает смотрителем Народного музея истории Николаевского морского торгового порта.

Татьяна Ульянкина собирала материал по крупицам. Она использовала различные документы из государственных архивов, музеев, библиотек, Интернет-изданий.

"Это действительно оказалось белое пятно. Все герои книги действительно вдохновляли. Каждый раз находились новые крупинки информации, и всему этому мы радовались, пытаясь вместить в эту небольшую книгу", - сказала автор.

Участие в презентации приняли историки, краеведы, студенты николаевского строительного колледжа, студенты НКИ и много других гостей. Они пожелали Татьяне Ульянкиной выпустить еще не одну книгу.

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