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Гуляй вальсом: кандидату в президенты Франции Вальсу на улице влепили пощечину

Фото: bfmtv.com
18.01.17 19:13Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Кандидат в президенты Франции и экс-премьер-министр Мануэль Вальс получил пощечину от 18-летнего парня в городе Ламбаль в Бретани.

Об этом сообщает BFM.

Это произошло, когда Вальс выходил из муниципалитета, пожимая руки людям.

Один из собравшихся в толпе сделал вид, что также хочет пожать руку Вальсу, но вместо этого дал ему несильную пощечину с криком "Это Бретань".

Вальс отшатнулся, а охрана сразу же скрутила парня, повалив его на землю, сломав рядом стоящий забор.

Сейчас парень задержан за нападение на государственного служащего. Вальс при этом не пострадал, поскольку продолжил пожимать руки, говоря толпе, что "это пустяки".

"Я никогда не боялся вступать в контакт с французским народом. Демократия никогда не может означать насилие", - прокомментировал инцидент Вальс.

В прокуратуре проверяют возможные связи нападавшего с крайне правыми политиками. У него нет судимости, но он был замечен за употреблением наркотиков.

Добавим, в декабре прошлого года во время поездки в Страсбург Вальса обсыпали мукой перед входом в ресторан.

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