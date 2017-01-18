В Раде произвела фурор водка "Московская" с акцизом "ДНР" (ВИДЕО)

Работу депутатов Верховной Рады чуть было не дезорганизовало появление в зале заседаний бутылки водки с акцизом "ДНР". "Оковитую" под названием "Московская" с акцизной маркой непризнанной республики принес в зал нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин. Кроме того, он же продемонстрировал пачку сигарет Winston с акцизами сепаратистов.

"Коллега Лапин принес в зал чтобы показать с трибуны водку с акцизной маркой "ДНР", которую он купил на подконтрольной Украине территории", - рассказал Матейченко "Стране".

Нардеп также заверил, что употреблять алкоголь на заседании парламента они не собирались.

После Матейченко "джентельменский набор" от "ДНР" пошел по рукам. Водку с сигаретами задумчиво и с улыбкой рассматривал Михаил Гаврилюк ("Народный фронт"), а также его сосед по залу и фракции Юрий Тимошенко.

Ранее на своем Facebook Игорь Лапин написал, что купил водку с акцизами т.н. "ДНР" на территории Украины.

"Я злой. Ооочень! Новогодние и рождественские праздники провел в окопах. А эти товары приобретены мной на территории Украины. Пока ребята гниют в окопах барыги торгуют нашими жизнями. Акцизная марка б**дь "ДНР" водка московская. Сигареты акциз россии. Закон 2004 немедленно в сессионный зал. +18 (Нецензурная брань) Кстати посоветуйте друзья Если назвать населенный пункт то точечно ДФС отчитается что приняли меры.Пусть шерстят вдоль всей линии разграничения. Так что выбор и совет за вами. Жду", - пишет Лапин.