Появились фото вагонов-трансформеров нового поезда в Ивано-Франковск

Вчера, 17 января, состоялось первое торжественное отправление нового ночного экспресса №149 Киев — Ивано-Франковск с разрекламированными вагонами-трансформерами и мебелью. Об этом сообщает сайт компании ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Сообщается, что количество пассажирских спальных мест в вагоне - 40, мест для сидения - 60. Одно купе отведено для отдыха проводников. Срок эксплуатации такого вагона - 30 лет.

Проехать в новом экспрессе-трансформере стоит недешево: 375 грн стоит место в вагоне купе, а 830 грн — в вагоне люкс.

В составе поезда восемь таких вагонов, которые способны перевозить 100 пассажиров, и вагон-автомобилевоз.

Перевозка авто будет стоить от 1 тысячи гривен.

В целом мебель в вагоне поезда трансформируются, что позволяет превратить сидячие места в спальные. Также на нижних местах появился дополнительный выдвигающийся столик.

Новый поезд будет не только удобным, но и сэкономит время пассажирам. Ведь теперь время в пути от Киева до Ивано-Франковска займет лишь 9 часов вместо прежних 11 часов в пути. К слову, новый поезд вызвал большой общественный интерес.

В частности, франковчане активно делятся фотографиями вагонов-трансформеров в сети.