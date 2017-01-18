Алексея Савченко засыпали предложениями стать отцом

Социально-спортивный флешмоб Алексея Савченко так впечатлил некоторый девушек, что они захотели от него ребенка.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко уже третий день поддерживает флешмоб #22PushupChallenge – отжимается от пола 22 раза. Главный смысл этого перформанса - привлечь внимание к проблеме военных, страдающих ПТСР, и борьбе с суицидом среди военных.

Спасибо всем, кто присоединился к флешмобу. Я хочу, чтобы вы поняли. Это – не пиар. Мы не помогаем отжиманиями. А обращаем внимание. Помогаем мы тихо. Этот флешмоб – способ обратить внимание максимального количества людей к проблеме, - написал на своей страничке в "Фейсбук" Алексей Савченко и пост проиллюстрировал видео, на котором зафиксировано его отжимания.

Многие девушки - пользователи соцсети "Фейсбук" сразу же обратили внимание на флешмоб чиновника. И неженатому главе Николаевской ОГА Савченко начали поступать весьма своеобразные предложения.

Хочу от вас ребенка, - написала в комментарии к посту Татьяна Седакова, чем вызвала смех у Алексея Савченко.

Здесь очередь, - подключилась к дискуссии Инесса Пустовалова.

Я – первая, - не унималась Седакова.

От "заманчивого" предложения Алексей Савченко, отказался, объяснив, что уже женат.