04.01.17 15:002380
Алексея Савченко засыпали предложениями стать отцом
|18.01.17 11:19
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Социально-спортивный флешмоб Алексея Савченко так впечатлил некоторый девушек, что они захотели от него ребенка.
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко уже третий день поддерживает флешмоб #22PushupChallenge – отжимается от пола 22 раза. Главный смысл этого перформанса - привлечь внимание к проблеме военных, страдающих ПТСР, и борьбе с суицидом среди военных.
- Спасибо всем, кто присоединился к флешмобу. Я хочу, чтобы вы поняли. Это – не пиар. Мы не помогаем отжиманиями. А обращаем внимание. Помогаем мы тихо. Этот флешмоб – способ обратить внимание максимального количества людей к проблеме, - написал на своей страничке в "Фейсбук" Алексей Савченко и пост проиллюстрировал видео, на котором зафиксировано его отжимания.
Многие девушки - пользователи соцсети "Фейсбук" сразу же обратили внимание на флешмоб чиновника. И неженатому главе Николаевской ОГА Савченко начали поступать весьма своеобразные предложения.
Хочу от вас ребенка, - написала в комментарии к посту Татьяна Седакова, чем вызвала смех у Алексея Савченко.
Здесь очередь, - подключилась к дискуссии Инесса Пустовалова.
Я – первая, - не унималась Седакова.
От "заманчивого" предложения Алексей Савченко, отказался, объяснив, что уже женат.
- Моя жена – Николаевская область, – поставил точку в шуточном диалоге чиновник.