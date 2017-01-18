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Сегодня родилась певица с корнями древнего грузинского рода - Тамара Гвердцители

18.01.17 10:15Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Тамара (Тамрико) Михайловна Гвердцители родилась 18 января 1962 года в Тбилиси, столице Грузии, в семье с корнями древнего грузинского рода.

Уже в год она пела песни, а в три года подбирала мелодии на пианино. Училась в музыкальной школе при Тбилисской консерватории.

Известность к ней пришла в 1970-е годы, когда она стала солисткой детского эстрадного ансамбля «Мзиури». Тамара окончила Тбилисскую консерваторию по классу фортепиано и композиции и колледж по вокалу. В 1981 году стала победительницей международного конкурса «Красная гвоздика» в Сочи, в 1988 – победительницей конкурса «Золотой Орфей» в Софии, выступала на фестивалях в Сопоте и Сан-Ремо.

В 1991 году Гвердцители приехала в Париж, где дала концерт, прошедший с большим успехом. Там же она познакомилась с композитором Мишелем Леграном и заключила с ним контракт.

В 1989 году Гвердцители было присвоено звание Народной артистки Грузии, а в 2004 году – Народной артистки РФ. Она также является лауреатом многих международных песенных конкурсов и фестивалей и обладательницей других наград.

Тамара Михайловна является исполнительницей партии Кармен на сцене Днепропетровского оперного театра, играет в мюзикле «Человек из Ламанчи» Театра Российской Армии, много гастролирует. Вышло более 10 дисков с песнями в исполнении певицы. После победы вместе с Дмитрием Дюжевым во втором сезоне шоу «Две звезды» они создали совместную программу.

Тамара Гвердцители поет песни на нескольких языках: грузинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском, древнееврейском и украинском. Сегодня она продолжает свою активную и успешную творческую карьеру.

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Среда, 18.01.2017

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