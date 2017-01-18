Опубликовано новое фото «живого» Элвиса Пресли

С момента смерти короля рок-н-ролла Элвиса Престли прошло уже более 39 лет, но его фанаты до сих пор верят в практически невозможное. Миллионы людей по всему миру убежденно заявляют: Элвис Пресли жив

«Доказательства» своей теории поклонники творчества исполнителя демонстрируют ежегодно. И этот год не стал исключением.

8 января, на праздновании 82-го дня рождения культового исполнителя, был замечен никому не известный мужчина. Как утверждают фанаты, это и есть он – постаревший кумир их молодости.

Дело в том, что каждый год, в день рождения своего «короля» (8 января) фанаты собираются у поместья Грейсленд, штат Мемфис.

Именно в этом месте, в августе 1977 года Пресли и нашел свою смерть, в возрасте 42 лет скончавшись от передозировки лекарственных препаратов. Слухи о том, что смерть музыканта была инсценирована, появились едва ли не на следующий день после его кончины. Фанаты попросту не могут поверить в то, что Пресли уже нет в живых.

В декабре прошлого года Элвиса «обнаружили» фанаты в одной из сцен легендарной комедии «Один дома». Полного мужчину, отдаленно похожего на Пресли, в кадре фильма было видно всего несколько секунд, но многим этого оказалось достаточно, чтобы уверенно заявить: «Пресли жив!». Напомним, съемки новогодней комедии стартовали уже спустя 10 лет после кончины Элвиса, а значит – он никак не мог принять участие в съемках картины.

В этом году верные поклонники пошли еще дальше и предоставили кое-что поинтереснее. На снимке виден полноватый мужчина с седой бородой.

По мнению поклонников короля рок-н-ролла, этот мужчина ни кто иной, как Элвис Пресли, который пришел отметить с фанатами свое 82-летие.

Добавим, что в социальной сети Facebook образовалось целое сообщество под названием «Элвис жив», в подписчиках которого значится более 15 тысяч человек.

Правда, никаких существенных и весомых «доказательств» того, что их кумир жив, они больше не публиковали.