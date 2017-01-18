Эмма Уотсон отказалась сыграть Золушку, - СМИ

Ей актриса предпочла роль главной героини в фильме "Красавица и чудовище".

Британская актриса Эмма Уотсон поведала изданию The Telegraph, что отказалась от роли Золушки. Однако впоследствии согласилась сыграть Белль в фильме "Красавица и чудовище

Актриса рассказала, что по ее мнению, Золушка является недостаточно воодушевляющей ролевой моделью. В то же время Белль гораздо более близка ее жизненным принципам.

"Она остается любопытной, участливой и открытой. И такую женщину я бы хотела воплотить в качестве ролевой модели при наличии выбора", - рассказала Эмма Уотсон.

Также она призналась, что изначально была обеспокоена сценарием будущего фильма, однако ей предложили лично участвовать в создании своей героини.

Ожидается, что премьера фильма "Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон выйдет на экраны 16 марта этого года. Роль главного героя в картине исполнит Дэн Стивенс.