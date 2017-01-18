В Одесской области слепили самого большого снеговика в Украине (видео)

Жители Подольска слепили снеговика, которого внесут в Книгу рекордов Украины.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на местное СМИ «СКІФ».

Снеговика лепили школьники и студенты, а мэрия оказывала в этом поддержку. Тем не менее, такая инициатива понравилась не всем жителям Подольска.

Пока город страдает из-за снега, машины еле двигаются…, а жители терпят мусор, власть во главе с первым заместителем городского головы готовит Подольск к рекорду Украины, – прокомментировал один из жителей.