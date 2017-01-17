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В Украине родился первый ребенок от трех родителей

17.01.17 21:13Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей с использованием метода переноса оплодотворенной яйцеклетки в донорскую родился в Украине, заявил во вторник кандидат медицинских наук, директор клиники репродуктивной медицины «Надежда» Валерий Зукин.

«В начале января родился наш ребенок… девочка, выписка ребенка из роддома прошла несколько дней назад. В чем уникальность нашего случая, почему он первый в мире?.. В нашем случае был перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а там (в Мексике — ред.) были еще не оплодотворенные (яйцеклетки — ред.)», — заявил Зукин на пресс-конференции.

Он пояснил, что после оплодотворения яйцеклетки в ней образуется два ядра — одно от матери, второе от отца. Репродуктологи изъяли эти два ядра из материнской яйцеклетки и перенесли их в донорскую яйцеклетку, из которой перед этим аналогично изъяли два ядра.

Необходимость в таком методе возникла из-за генетического заболевания женщины, она страдала бесплодием. По его словам, в данном случае такой метод является действенным, поскольку мутированные гены, несущие заболевание, остались в первоначальной материнской яйцеклетке, а гены в ядрах не повреждены. Таким образом, ядра, внедренные в донорскую яйцеклетку, позволили избежать генетического заболевания.

«В результате мы получаем ребенка, который имеет ядерное ДНК родителей, а цитоплазматическую ДНК от донора», — сообщил Зукин.

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Вторник, 17.01.2017

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