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Опубликованы фото, как менялись размеры домов четы Клинтон

17.01.17 17:30Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

В США разгорелся скандал вокруг недвижимости Билла и Хиллари Клинтон, после того, как СМИ проследили, как менялись их дома по мере продвижения карьеры. Об этом написала New York Times.

Статья называется "От скромного к величественному: взглянем как менялись дома Билла и Хиллари Клинтон". Журналисты отмечают, что из представителей среднего класса Клинтоны превратились в мультимиллионеров.

В таком доме Билл и Хиллари Клинтоны жили в 1975-1976 годах. Он стоил $17 200. В 1975 году Клинтоны поженились. Сейчас этот дом стал музеем.

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В этом доме чета Клинтонов жила в 1976-1978 годах. В это время Билл Клинтон занимал должность прокурора штата. В доме было две спальни и две ванных комнаты.

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В этом доме Клинтоны жили в 1980-1982 годах. Стоимость дома $112 000. В это время Клинтон уже был губернатором. В этом доме родилась дочь Клинтонов Челси.

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В настоящее время Билл и Хиллари Клинтон живут в таком доме. Он стоит $1,75 млн.

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В 2000-м году Клинтоны также приобрели дом в Вашингтоне за $2,8 млн.

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