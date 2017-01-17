Под Москвой в элитном поселке продают роскошный дом за 4,8 млрд рублей

В Подмосковье продается дом, который может считаться самой дорогой недвижимостью России. Об этом сообщает ресурс "Мир квартир", в базе которого и находится дорогостоящее предложение о продаже.

Стоимость жилой резиденции - 4,8 млрд рублей, что дороже среднероссийского предложения о продаже дома в 900 раз. Цена среднероссийского домовладения составляет 5,3 млн рублей. При этом в Московской области дома стоят в среднем 21,7 млн рублей.

Особняк находится в подмосковном элитном поселке "Сколково" в 2 километрах от МКАДа. Он оценивается в 4,8 млрд рублей. Жилая площадь резиденции - 2570 кв. м. Площадь земельного участка, на котором выполнен дорогой ландшафтный дизайн – 2,3 га.

Доме оформлен в классическом стиле. В нем есть целый жилой блок для персонала с отдельным входом. Рядом с домом протекает река.

Дом продается уже не первый год.