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Под Москвой в элитном поселке продают роскошный дом за 4,8 млрд рублей

17.01.17 17:20Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В Подмосковье продается дом, который может считаться самой дорогой недвижимостью России. Об этом сообщает ресурс "Мир квартир", в базе которого и находится дорогостоящее предложение о продаже.

Стоимость жилой резиденции - 4,8 млрд рублей, что дороже среднероссийского предложения о продаже дома в 900 раз. Цена среднероссийского домовладения составляет 5,3 млн рублей. При этом в Московской области дома стоят в среднем 21,7 млн рублей.

Особняк находится в подмосковном элитном поселке "Сколково" в 2 километрах от МКАДа. Он оценивается в 4,8 млрд рублей. Жилая площадь резиденции - 2570 кв. м. Площадь земельного участка, на котором выполнен дорогой ландшафтный дизайн – 2,3 га.

Доме оформлен в классическом стиле. В нем есть целый жилой блок для персонала с отдельным входом. Рядом с домом протекает река.

Дом продается уже не первый год.

дом

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