Верхний банер

Человек на 97% состоит из звездного вещества, – учены

17.01.17 15:10Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Исследователи выяснили, что человек на 97% состоит из вещества, созданного в недрах звезд. Выводы были получены на основе анализа 150 тысяч светил нашей Галактики.

Тезис о том, что человек и все земные объекты состоят из космического вещества, совсем не нов. Об этом, в частности, говорил известный американский астроном и популяризатор науки Карл Саган. Однако сейчас астрономы из США смогли более точно выяснить происхождение атомов человека. Новые результаты, полученные в рамках масштабного проекта Слоановский цифровой обзор неба (SDSS), были представлены на встрече Американского астрономического общества.

Большая часть самых важных химических элементов, лежащих в основе жизни на Земле, появилась в недрах светил. Ученые даже придумали специальную аббревиатуру – CHNOPS, включающую углерод (C), водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и серу (S). Сейчас, используя SDSS, астрономы измерили концентрацию этих элементов в 150 тыс. светил нашей Галактики. Это было сделано при помощи анализа спектров светил. Расщепив свет далекой звезды в спектрографе и проанализировав линии отдельных элементов в полученном спектре, ученые смогли выяснить содержание тех или иных атомов в недрах звезды.

Задача была выполнена при помощи спектрографа APOGEE, который установлен на телескопе Apache Point. Оказалось, что человек на 97% состоит из вещества, которое появилось в недрах светил. Исследование также является чрезвычайно важным для понимания природы Млечного Пути. Так, ученые пришли к выводу, что внутренние области нашей родной Галактики имеют больше тяжелых элементов. Это обусловлено тем, что там находятся более старые светила, которые в ходе своей эволюции наработали больше тяжелых элементов, чем более молодые звезды внешних частей Галактики.

Новые данные также позволили ученым лучше понять то, откуда на нашей планете появился тот или иной химический элемент. Так, астрономы выделили шесть основных процессов: нуклеосинтез при Большом взрыве, взрывы массивных звезд, слияние нейтронных звезд, смерть маломассивных звезд, ядерные реакции под действием космических лучей и взрывы белых карликов.

Похожие новости

04.12.15 13:50Соседние обитаемые планеты могут обмениваться бактериями – ученые

14.05.13 14:02Первый музыкальный видеоклип, созданный в космосе, бьет рекорды на YouTube (видео)

20.06.12 14:05Опрос: 61% украинских менеджеров хотя бы однажды заводили служебный роман

28.02.12 09:50Свою ли жизнь мы проживаем?

15.02.09 12:08Уважаемые воины-интернационалисты!

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 17.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:40В мкр. Терновка отметили болгарский новый год «Сурва»

15:30Мэра Днепропетровска повесили на столбе (ФОТО)

15:20Николаевская область вошла в пятерку областей, которые активно убирают мусор

15:10Человек на 97% состоит из звездного вещества, – учены

15:00Александр Лукашенко назвал Viber продуктом белорусских разработчиков

14:50В России священник лишился должности, не сдав деньги на юбилей митрополита

14:44Гройсман назвал дураками тех, кто связывает падение гривны и повышение минималки

14:39В Николаеве пожар в многоэтажке

14:37На Миколаївщині буде створено реабілітаційний Центр для воїнів АТО

14:14Порт Южный, Южную и Юго-Западную ж/д переименуют

14:06Верховная Рада ввела электронные билеты в городском транспорте

13:59Николаевские оперативники задержали серийного грабителя

13:44На Николаевщине к юбилею села презентовали исторический фотоальбом

13:30Эксперты назвали идеальное биологическое оружие

13:16Завтра глава Николаевского облсовета устроит личный прием

13:00Григорий Лепс готовит уроженца Запорожья к участию в Евровидении 2017 от России

12:43На Николаевщине после драки умер мужчина

12:28В Николаеве пройдет шествие в память о погибших под Крутами

12:12Минималка в 3 200: работодателей пугают непомерными штрафами

11:49«Николаевские викинги» набирают команду. Приглашаются крепкие духом и телом

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.01.17 15:361950

Декоммунизация: на Николаевщине в 2016-м переименовали 1528 топонимов и снесли 71 «ленина»

03.01.17 16:152040

Николаевский таксист избил пассажира, который отказался оплатить проезд

03.01.17 16:342300

В Украине наладят производство винтовки M-16

03.01.17 17:132160

Аферисты в Интернете собирают деньги от имени детей погибшей Глинки‍

Самые читаемые

05.01.17 14:0058560

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3711080

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:279950

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337610

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама