Человек на 97% состоит из звездного вещества, – учены

Исследователи выяснили, что человек на 97% состоит из вещества, созданного в недрах звезд. Выводы были получены на основе анализа 150 тысяч светил нашей Галактики.

Тезис о том, что человек и все земные объекты состоят из космического вещества, совсем не нов. Об этом, в частности, говорил известный американский астроном и популяризатор науки Карл Саган. Однако сейчас астрономы из США смогли более точно выяснить происхождение атомов человека. Новые результаты, полученные в рамках масштабного проекта Слоановский цифровой обзор неба (SDSS), были представлены на встрече Американского астрономического общества.

Большая часть самых важных химических элементов, лежащих в основе жизни на Земле, появилась в недрах светил. Ученые даже придумали специальную аббревиатуру – CHNOPS, включающую углерод (C), водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и серу (S). Сейчас, используя SDSS, астрономы измерили концентрацию этих элементов в 150 тыс. светил нашей Галактики. Это было сделано при помощи анализа спектров светил. Расщепив свет далекой звезды в спектрографе и проанализировав линии отдельных элементов в полученном спектре, ученые смогли выяснить содержание тех или иных атомов в недрах звезды.

Задача была выполнена при помощи спектрографа APOGEE, который установлен на телескопе Apache Point. Оказалось, что человек на 97% состоит из вещества, которое появилось в недрах светил. Исследование также является чрезвычайно важным для понимания природы Млечного Пути. Так, ученые пришли к выводу, что внутренние области нашей родной Галактики имеют больше тяжелых элементов. Это обусловлено тем, что там находятся более старые светила, которые в ходе своей эволюции наработали больше тяжелых элементов, чем более молодые звезды внешних частей Галактики.

Новые данные также позволили ученым лучше понять то, откуда на нашей планете появился тот или иной химический элемент. Так, астрономы выделили шесть основных процессов: нуклеосинтез при Большом взрыве, взрывы массивных звезд, слияние нейтронных звезд, смерть маломассивных звезд, ядерные реакции под действием космических лучей и взрывы белых карликов.