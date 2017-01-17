В России священник лишился должности, не сдав деньги на юбилей митрополита

Священник из Красноярского края Виктор Пасечнюк пожаловался митрополиту на преследования. Соответствующее письмо священника накануне появилось в соцсетях после того, как его епархия убрала его с должности настоятеля прихода храма святых апостолов Петра и Павла в селе Каратузское.

В этом письме Пасечнюк написал, что приход должен сдавать 2 раза в год по 150 тыс. рублей (69 тысяч грн) , один из таких сборов был приурочен к юбилею митрополита. Однако сделать этого священник не смог, так как для прихода, находящегося в селе с 7 тыс. жителей, такая сумма оказалась непосильной.

Кроме этого, как отметил Пасечнюк, ежегодно приход должен был сдавать 600 тыс. рублей (279 тыс. грн), чтобы получить церковные товары, продающиеся в храмах.

Из-за таких сумм в "бюджет церкви" экс-настоятель не мог даже собирать деньги на платежи по содержанию храма и зарплату служителей — около 55 тыс. рублей (255 тыс. грн) в месяц.

Руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии Андрей Скворцов, в свою очередь, пояснил, что основанием для снятия Пасечнюка с должности настоятеля храма стали "отсутствие участия в жизни поселка, пренебрежение своими обязанностями священнослужителя".

Тем не мене, специальная комиссия, созданная в епархии, сейчас разбирается во всех фактах, изложенных Пасечнюком.