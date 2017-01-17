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42-летняя певица Натали готовится стать мамой в третий раз‍

17.01.17 19:27Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Исполнительница любимого всеми хита «О Боже, какой мужчина» находится на шестом месяце беременности.

Певица Натали готовится в третий раз стать мамой. Соответствующую радостную новость корреспондентам LIFE сообщили люди из близкого окружения 42-летней исполнительницы.

Подтверждают интересное положение артистки и фотографии, которые журналистам удалось сделать — на них Натали с заметно округлившимся животом гуляет во дворе своего дома в Москве. На кадрах звезду, которая сейчас находится на шестом месяце беременности, можно увидеть с ее младшим сыном — 6-летним Анатолием.

Подтвердила свое интересное положение и сама певица.

«Да, я жду ребенка. Мы с мужем очень счастливы», - рассказала журналистам о скором пополнении в семье Натали.

Артистка также призналась, что уже решила, где будет рожать своего третьего малыша.

«Уже решили — рожать буду в России»,- поделилась планами на будущее артистка – «Заграничные клиники даже не рассматриваем».

Отметим, что брак Натали и ее мужа Александра можно назвать одним из самих счастливых и крепких в отечественном шоу-бизнесе. Певица замужем уже 25 лет, они с мужем вместе воспитывают двоих сыновей. Старшему сыну пары Арсению 15 лет

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