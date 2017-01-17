Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

В ночь с 18 на 19 января на Крещении принято гадать. С давних времен девушки гадали, чтобы узнать, кто будет их суженный. Существовали также специальные денежные заговоры на Крещение.

Любое гадание предполагает, что в начале участник гадания обращается к потустороннему миру, к черту, к лешему, призывает их. Открываются границы между миром людей и миром иных существ. Человек оказывается в этом мир и как бы переступает границу физического мира и может путешествовать в прошлое, может путешествовать в будущее. Поэтому он и узнает, что с ним произойдет или, что с ним или его близкими уже произошло.

Отметим, что всякие приметы и обряды — это результат многовекового опыта наших предков. Так что, кое-что может и сбыться. Однако не стоит забывать, что церковь не одобряет гадания, ведь это обращение к потустороннему.

Считается, что граница между мирами легче всего открывается в бане, на пороге дома или на перекрестке дорог. Но перед тем как приступить к этому богопротивному делу, следует заранее узнать, как потом закрыть воображаемые ворота. Иначе, говорят, что у человека могут возникнуть крупные неприятности.

К слову, ранее наши предки, отважившиеся на гадания, потом проходили особый обряд очищения, купаясь на Крещение в проруби.

Крещенские гадания

Те девушки, которые еще не дождались своего жениха, выходили вечером на Крещение и окликали суженых. Если девушке попадется навстречу молодой парень — хорошая примета, если старик — недоброе предзнаменование.

И парни и девушки в этот вечер спрашивали имена у прохожих, чтобы узнать, как будут звать их будущего жениха или невесту.

Также в ясный лунный крещенский вечер девушки ходили к дверям запертой церкви и слушали тишину: некоторым из них чудился венчальный хор, другим - заупокойная служба — то, что сулил им новый год. Тоже самое и звук колокольчика (замужество), и глухой стук (скорая смерть).

Существовал обычай бросания башмачка. Девушки выходили за околицу и бросали перед собой башмачок с левой ноги, а затем смотрели, в какую сторону указывает носок башмака — оттуда и приедет жених и в ту сторону девушке уезжать из родного дома. Если носок башмака указывал назад, к деревне, это означало, что девушка в этом году замуж не выйдет.

Гадания на исполнение желания

Вечером перед Крещением нужно написать на листочках двенадцать своих желаний и положить их перед сном под подушку. Проснувшись утром можно достать наугад три листочка, и те желания, которые будут указаны на этих листочках должны исполниться.

Также перед сном в крещенский вечер можно положить под кровать зеркало, принесенное с улицы, и разложить вокруг него еловые веточки. На зеркале рукой нужно написать свое желание. Если надпись по утру исчезнет — желание сбудется.

Самым простым гаданием можно назвать следующее: рассыпать на стол пригоршню каких-либо мелких предметов, например, орешки, семечки и т.п. Загадать желание и пересчитать количество предметов. Если их число четное — желание сбудется, нечетное —не сбудется.

Гадания на любовь

На любовь гадать нужно при свечах, самое романтическое время - с вечера и до утра. О гадании перед зеркалами, выглядывании суженого, слышали все, а некоторые даже делали, но почему-то немногие рассказывают о том, что они увидали. Не станем угадывать что там можно увидеть, лучше поговорим о веселых или оригинальных способах узнать будущее.

Гадание на спичках. Поставить две спички по бокам коробка и поджечь их. Спички прогорели и склонились друг к другу — загаданная парочка будет вместе. Если нет — значит разойдутся. Спички желательно потушить вовремя, не дожидаясь, когда загорится и вспыхнет весь спичечный коробок. Гадание по волоскам в миске с водой. На ночь нужно положить в воду по щепотке соли, сахара и золы, все перемешать и дать воде успокоиться. Затем опустить волосок свой и суженого. Если к утру волосы переплетутся — быть свадьбе. Если нет — значит не судьба.

Денежный заговор на Крещение

Делается он в ночь на Крещение, или Богоявление (с 18 на 19 января). Ровно в 12 часов ночи нужно набрать для заговора на Крещение на реке, в колодце или в обычном водопроводном кране бидон воды. Бидон обязательно должен быть из некрашеного металла (алюминия или стали).

На краю бидона нужно прикрепить деревянный крестик, сделанный из хвойного дерева — елки, сосны, кипариса или можжевельника. Так же по краям бидона нужно укрепить три церковные свечки. В воду нужно бросить три монеты разного достоинства и, желательно, разных металлов. В старину кидали медную, серебряную и золотую. Современному человеку добыть их сложно, особенно золотую. Если не удается найти три монеты разных металлов, можно взять монеты двух металлов, главное чтоб не одного. Над этой водой прочитать двенадцать раз заговор на Крещение:

«В ночь встаю, воду святую беру. Святая водичка, святая ночка, освятите душу и тело, приступите, ангелы, крылами тихими осените, мир Божий принесите, Бога в мой дом приведите. Бога привечаю, Бога за стол сажаю, Пресвятой Богородице и Иоанну Предтече молюся: Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь».

После этого заговора нужно прочесть над водой и монетами молитву Богоявлению Господню.

Крещенское гадание на суженого

Гадание по расплавленному воску. Для этого воск капали в воду, сопровождая этот процесс различными заговорами. Зачастую для этого брали освященную воду или воду, полученную из растаявшего снега с дороги, с крыши, из церковной ограды, иногда с погоста. Предугадать будущее пытались по форме застывших капелек воска. Естественно, что при этом гадании будущее зависело только от богатства воображения и фантазии гадающих.

Аналогичным способом можно было интерпретировать увиденное в колебаниях теней от огня. Чтобы заставить тени колебаться, нужно было создать сквозняк, приоткрывая дверь. Для этих целей подбрасывали в воздух петуха, чтобы он начал махать крыльями, махали платками или полотенцами.

Для гадания по чужим разговорам девушки собирались группой и ходили по дворам, подслушивая под окнами или у дверей. Важно было не только понять содержание услышанного, но и обратить внимание на то, каким голосом это произносилось. Хорошей приметой считалось услышать пение. Так можно было предугадать, каким будет суженый — ласковым или строгим, как сложится будущая жизнь — будет она богатой или бедной, веселой или скучной. Это гадание обычно было наиболее оптимистичным, так как люди в этот вечер праздновали и веселились, значит, и их разговоры были соответствующими.

В крещенский вечер было распространено и гадание по льду. Для этого специально заговоренную воду наливали в какую-то емкость и ставили на мороз. Имело значение, как начала замерзать вода, каким получился лед — с разводами, ровным или бугристым. Считалось, что бугорки — к сыновьям, а ямочки на льду — к дочерям.

Также традиционным считалось и гадание по крещенским снам. Для этого под подушку или под кровать клали различные предметы, которые должны были помочь прийти нужным снам. За толкованием крещенских снов обычно обращались к старухам-ведуньям.

Если вы все же соберетесь на Крещение 2017 узнать свое будущее, стоит учесть, что к гаданиям надо специально готовиться. Настройтесь на позитивное, на то, что гадание предскажет вам много хорошего и радостного. В этом случае вы и интерпретировать результаты гадания будете соответствующим образом.