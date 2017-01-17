Упал-отжался: губернатор Николаевщины Алексей Савченко открыл солдатскую столовую и запустил очередной флешмоб (ВИДЕО)

Об этом глава области написал на своей странице в Фейсбуке и разместил подтверждающее видео

"Відкрив відремонтовану їдальню в 79 десантно штурмова бригада Миколаїв. Подякував президенту агрохолдингу Agrofusion Сергію Сипку за підтримку моєї ініціативи про допомогу бригаді. Більш того – він взяв шефство над 79-кою. Тепер десантники в надійних господарських руках. А ще, разом з командирами та воїнами бригади, своїми заступниками та мером Олександром Сенкевичем провели на плацу флешмоб #22PushupChallenge. Сьогодні ми підтримуємо наших хлопців, які повернулися з АТО - морально. Завтра – реальними діями: за ініціативою Президента України створимо на Миколаївщині реабілітаційний центр для воїнів АТО", - написал губернатор.

Эстафету флешмоба #22PushupChallenge Савченко передал главам всех облгосадминистраций, депутатам Верховной Рады и депутатам всех уровней местных советов.

"Роблю сам і вас запрошую!" - подытожил председатель Николаевской ОГА.