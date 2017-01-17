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Сегодня Рада рассмотрит увеличение окладов депутатам и утверждение сметы расходов парламента на 2017 год

17.01.17 08:11Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Верховная Рада на пленарном заседании 17 января рассмотрит проект постановления №5573, которым предлагается увеличить с 1 января 2017 года должностной оклад главы парламента до 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (один такой минимум в данный момент составляет 1,6 тыс. гривен, то есть 32 тыс. гривен) и членов комитетов Рады, которыми являются большинство депутатов, - до 16,2 таких минимумов (25 920 гривен).

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Этим же постановлением предлагается утвердить смету расходов на деятельность Рады в сумме 1 128 399 400 гривен на 2017 год.

17 января Рада планирует начать с вопросов транспорта, в частности рассмотреть во втором чтении законопроект №4121 о регламентировании внедрения автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет), передают Українські Новини.

Также Рада планирует утвердить календарный план проведения 6-й сессии.

Кроме того, в этот день планируется рассмотреть вопросы экологической политики, в частности во втором чтении законопроект №3323 об упрощении процедуры получения права на специальное водопользование.

В разделе "Включение в повестку дня сессии" числится законопроект №5577, вводящий возможность взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда.

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