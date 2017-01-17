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Григорий Лепс готовит уроженца Запорожья к участию в Евровидении 2017 от России

Фото: instagram.com / lepsg
17.01.17 13:00Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Певец, композитор и продюсер Григорий Лепс начал готовить Александра Панайотова к песенному конкурсу "Евровидение-2017", который пройдет весной в Киеве.

Об этом стало известно из официального Instagram'a исполнителя "Рюмка водки на столе".

Вместе с тем сообщается, что уроженец Запорожья Александр Панайотов вошел в список "Первого канала", как один из возможных участников Евровидения 2017 от России.

"Александр Панайотов заключил контракт с Григорием Лепсом. Теперь Панайотов — официальный подопечный своего наставника, который будет заниматься его раскруткой в шоу-бизнесе. Первым плодом сотрудничества с Лепсом станет сольный концерт. В планах — выпуск нового альбома и подготовка к конкурсу "Евровидение", - указано в опубликованном в Instagram'е сообщении.

Александр Панайотов родом из Запорожья. С 2003 по 2011 год у него был контракт с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом. А в 2016 певец отправился на российский проект "Голос", где занял второе место.

Как сообщалось, Сан-Марино пришлет на Евровидение-2017 двойника Надежды Савченко.

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