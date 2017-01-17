Восемь богатейших людей планеты владеют капиталом половины ее населения

Состояние восьми богатейших людей мира соответствует общему достатку бедной половины населения планеты. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного благотворительной организацией Oxfam.

В число 8 богачей входят:

основатель Microsoft Билл Гейтс: чистая стоимость активов – 75 миллиардов долларов; экс-президент Inditex, в которую входить сеть магазинов одежды Zara, Амансио Ортега: $67 млрд;

американский предприниматель Уоррен Баффетт: $60,8 млрд;

мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу: $50 млрд;

глава Amazon Джефф Безос: $45,2 млрд;

основатель Facebook Марк Цукерберг: $44,6 млрд;

глава корпорации Oracle Ларри Эллисон: $43,6 млрд;

предприниматель и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг $40 млрд.

"Это возмутительно, что такие средства сосредоточены в руках всего нескольких человек, когда каждый десятый в мире вынужден выживать на менее чем два доллара в день. Неравенство способствует тому, что сотни миллионов человек находятся в ловушке бедности. Это разрушает наши общества и подрывает демократию", - цитирует официальный сайт Oxfam слова исполнительного директора организации Уинни Бьянимы.

Исследование также показало, что уже в ближайшие 25 лет в мире может появиться первый триллионер. По подсчетам Oxfam, чтобы потратить триллион долларов, нужно ежедневно в течение 2738 лет расходовать по одному миллиону.

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