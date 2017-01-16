На старинном полотне ученые обнаружили масонские символы

На старинном портрете Роберта Бернса нашли масонское послание.

Александр Несмит, создавший портрет Роберта Бернса, оставил на картине масонские знаки. Эксперты обнаружили их совсем недавно. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Отмечается, что знаки нельзя было увидеть невооруженным глазом, однако при стечении обстоятельств, нынешний владелец картины заметил странности. Под рассмотрением специальных приборов, он заметил, что на картине имеются масонские знаки, которые очень сильно похожи на послание.

Джерри Бранниган, который более двух лет изучает картины Несмита, заявил, что рассматривал немало картин автора и на других таких посланий не замечал. Однако на это картине, которая была написана в 1787, они имеются. По мнению Браннигана, автор нанес их с целью обозначить свое отношение к данному обществу. Также он добавил, что почти уверен о занимаемых ими высоких должностях в этой тайной организации.

До 2013 года картина не была приписана к творчеству Несмита. Также она долгое время считалась потерянной. Эксперты полагают, что последний написанный им потрет, был создан за несколько долгих периодов жизни творца.