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Вместо двух спецавто мэр Николаева купил для инвалидов обычный автобус

16.01.17 20:10Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Мэр Николаева Александр Сенкевич не выполнил обещание купить для людей с особыми потребностями два специализированных автомобиля.

Об этом «Слову и Делу» сообщили в городской администрации областного центра, комментируя выполнение обещания, которое Сенкевич дал 20 сентября прошлого года.

В частности, тогда мэр обещал, что до конца 2016 года для специальных служб будут приобретены два автомобиля, оборудованные специальными подъемниками для колясочников.

Однако, когда «Слово и Дело» направило информационный запрос в городскую администрацию Николаева, там порталу ответили, что в 2016 году был приобретен только один автобус – Volkswagen Crafter (ALTAIR), да и тот – общего назначения. Использовать его будут для перевозки детей Городского центра социальной реабилитации детей-инвалидов.

Это пока лишь второе невыполненное обещание Александра Сенкевича, зафиксированное «Словом и Делом». Большинство обязательств николаевского мэра на данный момент находятся в процессе выполнения, поэтому в рейтинге ответственности городских глав областных центров Украины он занимает лишь 18-е место.

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