Мать-одиночка из США построила дом с помощью YouTube уроков

Мать-одиночка из США Кара Брукинс вместе со своими детьми построила полноценный двухэтажный дом с помощью уроков на YouTube. Женщина решилась на такой шаг ради безопасности детей, а также из-за высоких цен на недвижимость, передает Вoredpanda.

Кара воспитывает четырех детей одна, так как в двух неудачных браках она была подвержена семейному насилию, но не знала, как обеспечить детям стабильное будущее в одиночку. На момент ухода от мужа самому младшему ребенку было два года.

Мать-одиночка решила построить семейную обитель самостоятельно - несмотря на полное отсутствие опыта, практики и знаний.

Их история началась в 2007 году, когда Кара увидела дом, от которого после торнадо остался только фундамент. Она сразу же придумала вариант улучшения уровня жизни своих детей, которым тогда было 2, 11, 15 и 17 лет.

Они не могли позволить себе купить свой собственный дом, поэтому Кара взяла кредит в банке на 150 тысяч долларов для закупки стройматериалов. Она сразу же принялась изучать множество руководств из Youtube и, организовав командную работу семьи, женщина сумела воплотить мечту в реальность.

За время строительства все, от малого до великого, узнали как проектировать дом, заливать фундамент, класть кирпичи и работать вместе, при этом восстановив свои семейные отношения.

На сегодняшний день семья живет в доме площадью 325 кв. метров с 5-ю спальнями, гаражом на 3 машины, огромной мастерской и маленьким двухэтажным домиком на дереве.

Пока мы учились строить дом, мы учились хорошо понимать друг друга. Теперь моим детям ничего не страшно. Они точно справятся с любым делом, - комментирует Кара.

Стоит отметить, что в этом месяце в свет выйдет написанная Карой книга "Взлет" о их уникальной семейной истории.