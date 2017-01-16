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В Украине запретили показ сериала, в котором снялась Ольга Фреймут

16.01.17 19:40Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ в Украине комедийного сериала "Отель Элеон", в съемках которого приняла участие украинская телеведущая Ольга Фреймут. Об этом сообщили на официальном сайте Госкино.

Согласно статье 15-1, запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные после 1 января 2014 года, передает ТСН.

Сериал "Отель Элеон" является спин-оффом (продолжением) ситкома "Кухня". Он является продуктом совместного производства студии "Yellow, Black and White" и украинского продакшена "Sister's Production". Сериал был снят по заказу "1+1 media".

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