В Николаеве звучали рождественские мелодии

В Лютеранской церкви Христа Спасителя (кирха) по ул. Адмиральской, 12 в Николаеве состоялся концерт-приношение Святому Рождеству.

Музыкальные коллективы Николаевской областной филармонии исполнили колядки и рождественские мелодии, среди которых прозвучали и такие знаменитые , как традиционная уэльская колядка ''Deck the halls''.

Именно она открывала программу концерта. За ней последовала в этом же вокальном исполнении рождественская немецкая песня на стихи католического священника Йозефа Моро, появившаяся на свет в 1818 году. Музыку к ней написал церковный органист Франц Губер.

Не могло не тронуть за живое самого неискушенного слушателя исполнение «Аве Марии» Шуберта» вокальным ансамблем «Сленг». Его художественный руководитель Сергей Гмыря также автор очень удачных аранжировок исполняемых произведений. В программе звучала музыка Баха . «Токатта» Фрескобальди-Кассадо в обработке А. Смельтера.а также Ф. Верачини в исполнении Виктора Макушина (флейта),Александра Спиро (альт), Виктории Гвоздиковой(клавир). Порадовало мастерство музыкантов. Особенное впечатление произвела завораживающая игра альта ( Александр Спиро) при исполнении «Largo» Ф. Верачини .

Завершением программы стала ее изюминка – Аранхуезский концерт для гитары с оркестром Х. Родриго “Allegro con spirito” в исполнении Ярослава Михайлова (гитара), Виктора Макушина, Александра Спиро и Виктории Гвоздиковой (синтезатор).

Нас, николаевских зрителей и слушателей, в этот день еще раз покорила волшебная сила искусства, которую не впервые демонстрируют музыкальные коллективы Николаевской областной филармонии. И хочется от души поблагодарить всех тех, кто в неблагоприятных условиях, не имея своего помещения, (дом культуры Строителей, который не так давно был утвержден в этом статусе, нуждается в капитальном ремонте), не снизил требовательности к себе, благодаря чему мы и смогли вполне насладиться этой прекрасной музыкой.