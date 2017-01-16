Николаевские защитники леса своеобразно присоединились к губернаторскому флешмобу. Смотреть всем! (ВИДЕО)

«Гирей по свалкам» - назвали свой ролик активисты из Николаева. Они предлагают посмотреть его и распространить в интернет-пространстве

Группа николаевских активистов «Матвеевский лес» подхватила вызов губернатора Савченко и вернула его в своеобразной манере.

«Друзья, два последних года мы убирали стихийные свалки на окраинах города Николаева и копались в мусоре в поисках его хозяев. Мы устраивали акции с возвратом мусора их хозяевам. Но, к сожалению, ситуацию без ресурса власти не переломить. Мы сняли небольшой ролик с легким троллингом власти. Плиз, посмотрите и, если вам понравится, по возможности поделитесь им на своей странице. Спасибо за помощь», - говорится в сообщении на странице группы "Матвеевский лес" в Фейсбуке.

При этом активисты добавили, что приняли вызов губернатора Савченко и теперь ждут от него ответа.