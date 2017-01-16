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Порошенко возглавил рейтинг богатейших чиновников и нардепов Украины по версии Forbes

16.01.17 08:47Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

В январском номере украинского издательства Forbes вышел рейтинг богатейших чиновников и нардепов страны, основанный на анализе е-деклараций. Двадцатка самых состоятельных декларантов обнародована на сайте Forbes.

Редакция проанализировала декларации нардепов, членов Кабмина, губернаторов, мэров крупных городов, сотрудников аппарата Администрации президента. Учитывалась сумма наличных средств, средств на банковских счетах, а также оценочная стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.

Первая пятерка выглядит следующим образом:

1 место - Петр Порошенко

Состояние президента в 2015 году превысило $940 млн. Это почти треть состояния всей двадцатки самых богатых чиновников по версии Forbes Украина. На банковских счетах Порошенко задекларировал средств больше, чем другие фигуранты списка, – $26,7 млн.

2 место - Константин Жеваго

Состояние народного депутата: $427,36 млн. На банковских счетах $60 тыс., всего имущества $111 тыс. Налички Жеваго не задекларировал.

3 место - Вадим Новинский

Состояние народного депутата: $368,29 млн. Всего наличными: $3,35 млн. На счетах: $20 тыс. Данных об имуществе - нет.

4 место - Александр Герега

Состояние народного депутата: $191,44 млн/ Всего наличными: $4,63 млн. На счетах: $36 тыс. Всего имущества: $1,51 млн.

5 место - Александр Фельдман

Состояние народного депутата:: $156,91 млн. Всего наличными: $3,15 млн. На счетах: $40 тыс. Всего имущества: $2,62 млн.

В рейтинге Forbes всего трое участников не являются народными депутатами. Кроме Петра Порошенко, это мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

Кличко в своей декларации указал целый велопарк: в собственности столичного мэра 7 велосипедов средней стоимостью около $2000. Но самый настоящий коллекционер – Александр Фельдман. Только коллекция вин Фельдмана насчитывает около 3000 бутылок.

Ранее "Страна" составила ТОП-20 по сумме задекларированных наличных средств.

Также в октябре 2016 года журнал Forbes обнародовал ТОП-100 самых богатых украинцев в 2016 году.

Первая пятерка выглядела следующим образом:

1.Ринат Ахметов $2,3 млрд;

2.Игорь Коломойский $1,3 млрд;

3.Геннадий Боголюбов $1,3 млрд;

4.Виктор Пинчук $1,2 млрд;

5.Юрий Косюк $1 млрд.

Президент Петр Порошенко занимает шестое место с $858 млн. То есть в последнем рейтинге Forbes у него прибавилось $82 млн.

Добавим, в рейтинге богатейших украинцев по версии журнала Forbes в свете событий с национализацией "ПриватБанка", его основатели - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов опустились в рейтинге на 3 и 4 строчку, уступив 2 место Виктору Пинчуку. По подсчетам издания, за одну ночь олигархи потеряли $240 млн на двоих.

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