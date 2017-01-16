Україна колядує: у Миколаєві відбувся ХХ огляд Різдвяних вертепів

Традиційний ХХ огляд Різдвяних вертепів відбувся у Миколаївському Будинкув вчителя. Його організаторами виступили Миколаївський фонд «Дітям України», управління освіти, науки облдержадміністрації, міське управління освіти, Народний Рух України за підтримки магазину «Маєток Святого Миколая», Фотореклама "Миколаїв", СП "Нібулон"

ХХ огляд відкрив голова оргкомітету, голова обласної організації Народного Руху України та президент фонду "Дітям України" Юрій Діденко, який разом з усіма учасниками та гостями військовослужбовцями Миколаївського гарнізону та мешканцями міста виконали гімн України. У вступному слові він наголосив на важливості збереженні та відродженні різдвяних традицій на теренах нашого краю та подякував керівників та учасників за їх внесок у відродження української духовності. Привітала учасників директор магазину «Маєток святого Миколая» Оксана Брижак та її заступник Ірина Трохимова. Учасники огляду показали всю палітру різдвяно-новорічних звичаїв та традицій, що є у нашого народу. Це традиції Святої Вечері, колядки, щедрівки та коза з Маланкою і саме дійство народження маленького Ісуса-вертеп. Серед героїв цих театралізованих вистав були колядники, Янгол, цар Ірод, Смерть з косою, котра відправила кровожерливого царя у пекло за його бажання вбити Ісуса…

Дипломантами ХХ огляду Різдвяних вертепів стали Народний художній колектив студія естрадного співу «Дивограй» Обласного будиноку художньої творчості м. Миколаїва (художній керівник Людмила Шепелевич), колектив Миколаївської ЗОШ № 60 (художній керівник – Наталія Гломба), колектив Миколаївської спеціальної ЗОШ-інтернату № 2 (художній керівник Андрієвська Н.Я., музичний керівник Фефелов Ю.Б.), колектив Миколаївської ЗОШ № 33 (художній керівник – Оксана Мельник), вокальний колектив «Співоче перевеслечко» Вітовського Центру позашкільної роботи (художній керівник – Наталія Чипенко).

Учасники отримали дипломи і цінні подарунки, серед яких книга «Коляда» з дитячими щедрівками, засівалками, колядками з нотами та подарунки від магазину «Маєток Святого Миколая», повідомляє Миколаїв Рух/Прес.

На завершення учасники вертепів зробили фотосесію з військовослужбовцями, що стали вдячними глядачами ХХ Огляду Різдвяних вертепів