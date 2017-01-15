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В Николаевском зоопарке готовятся к приезду жирафа

15.01.17 17:28Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Осенью минувшего года в Николаевском зоопарке завершили строительство жирафника и слоновника

Первым новоселье отпразднует жираф. Об этом сообщил вицу-мэр Николаева Евгений Шевченко.

"Мы наконец завершили строительство жирафника и слоновника, в этом году у нас будет жираф, это 100%", - заверил чиновник.

Добавим, в зоопарке стартовал второй этап оборудования территории камерами видеонаблюдения – в 2017 году здесь появятся новые 16 камер, а дополнительно охраной территории займется местное охранно-детективное агентство.

Напомним, администрация Николаевского зоопарка просит горожан не выбрасывать новогодние елки и сосны, а приносить их в зверинец.

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