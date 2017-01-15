Мэр Николаева Сенкевич не собирается в Верховную Раду

Городской голова Николаева Александр Сенкевич не намерен принимать участие в будущих парламентских выборах, поскольку видит себя исключительно в Николаеве.

Об этом он заявил вчера, 14 января, во время своего годового отчета.

-Я заявлял это и на первых выборах, и буду заявлять это на дальнейших выборах – меня интересует судьба города Николаева. Я вижу себя в городе Николаеве. У меня нет сегодня амбиций ни министра, ни народного депутата и даже президента. Хотя в школе я говорил, что буду поступать на политологию и стану президентом Украины. На сегодняшний день у меня нет никаких амбиций, кроме как городского головы, потому что я вижу результаты нашей работы и я вижу, что нам есть куда двигаться, куда улучшаться, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр также дал понять, что для принятия и реализации «Стратегии развития Николаева» одной каденции ему не хватит.

-А то, что я пойду на второй срок…Я вижу, что многие фундаментальные вещи, как принятие стратегии в этой каденции и продолжение ее в следующей, у меня и нашей команды – впереди, - добавил Александр Сенкевич.