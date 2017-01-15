Финальный эпизод "Шерлока" выложили в сеть на день раньше мировой премьеры

Финальный эпизод "Шерлока" в озвучке Первого канала и без логотипов на день раньше мировой премьеры появился в сети.

Об этом сообщает DTF.

Премьера эпизода "Последнее дело" должна была состояться в полночь с 15 на 16 января, однако он уже распространяется в сети, к тому же в высоком качестве. Таким образом, российские фанаты получили возможность увидеть серию первыми в мире.

Каким образом произошла утечка информации, пока неизвестно. Есть версия, что серия "Шерлока" просочилась в сеть из онлайн-сервиса того же "Первого канала", где выкладывают все серии. Именно там должна была состояться премьера, но российские "пираты" получили ее даже раньше, чем британцы и американцы.

Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на утечку финальной серии четвертого сезона британского сериала "Шерлок".

Некоторые поклонники "Шерлока" шутят, что между "русскими хакерами" и утечкой, вероятно, есть связь.