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Украине дорого обошлись поездки Климкина

15.01.17 19:31Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

За прошедший год министр иностранных дел Украины Павел Климкин потратил более миллиона гривен на официальные командировки

Как сообщает УНН, в 2016 году глава МИД осуществил 53 официальные поездки за границу. Все расходы Климкина подсчитали в Министерстве.

Оказалось, что чаще всего Климкин посещал Брюссель с официальными визитами, однако в наибольшую сумму Украине обошлась командировка министра в Нью-Йорк. Оказалось, что на эту поездку Климкин потратил 151 тысячу грн. Командировка длилась одну неделю.

«В 2016 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществил ряд зарубежных визитов, на которые в целом украинской стороной было потрачено 1 135 762,64 грн», — рассказали в МИД Украины.

Наиболее дешевым оказался однодневный визит министра в Румынию, который состоялся 21 апреля. Он обошелся стране всего в 1 401 грн.

Также отмечается, что наибольшее количество командировок было зарегистрировано в мае и сентябре прошлого года. В эти месяцы Климкин осуществлял по семь поездок.

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Воскресенье, 15.01.2017

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